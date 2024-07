Dans le cadre de son label "Engagé à Lyon", la Ville a reconnu ce jeudi les efforts et l'engagement de 39 établissement lyonnais qui rejoignent ainsi le réseau.

Jeudi 4 juillet, la Ville de Lyon organisait à l'Hôtel de Ville sa soirée annuelle des labellisés "Engagé à Lyon". Cet événement vise notamment à promouvoir les engagements répondant aux enjeux de transition écologique et sociale. La municipalité soutient ainsi les entreprises, commerces, artisans et associations à travers leur offre de consommation.

Un total de 257 labellisés

Cette année, 39 nouveaux établissements ont été labellisés pour leur engagement, portant le réseau à 257 adhérents. Le label permet de recenser et valoriser les structures volontaires aux engagements forts, tels que l’utilité sociale, l’alimentation durable, la citoyenneté et la transition écologique. Il facilite également les rencontres et les échanges et encourage la collaboration autour d'initiatives communes.

Décerné pour trois ans, le label repose sur quatre domaines d'engagement. Il s'agit de la gestion environnementale, l'achat et la consommation responsable, la gestion sociale et l'engagement sociétal. "Les labellisés agissent pour la transition écologique et sociale de notre territoire. Ils placent l'humain et l'environnement au cœur de leurs activités et de leur démarche", explique dans un communiqué Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l'Économie durable.

Les établissements labellisés couvrent ainsi divers secteurs tels que la restauration, l’alimentation, les cosmétiques, les transports, l’énergie et le tourisme. Ils sont répartis sur l’ensemble des arrondissements de Lyon et plus de 20 secteurs d’activité. On retrouve notamment parmi les nouveaux labellisés le Bistrot des Iris, Sève, Ma friche urbaine, Recyclivre, Eris et la Recyclerie Sportive de La Duchère.

