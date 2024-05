Les travaux de sécurisation de la voirie autour du collège Lassalle (4e arr.) ont débuté ce lundi à Lyon et continueront jusqu’au 24 juin.

Afin de poursuivre la sécurisation de la voirie sur cet axe à la vitesse "élevée", des travaux de sécurisation ont débuté ce lundi aux abords du collège Lassalle dans le 4e arrondissement de Lyon. Ils se poursuivront jusqu’au 24 juin, portés notamment par la mairie du 4e arrondissement et la Métropole de Lyon.

Mieux protéger les piétons

Ces travaux, qui interviennent après ceux réalisés devant l’école Cornier et la végétalisation de l’avenue Cabias, doivent répondre au diagnostic des mobilités issu de la 1e réunion participative sur La Maille Cornier de février 2022. Pour mieux protéger les piétons, le trottoir du côté Est sera agrandi et une chicane sera installée par la Métropole de Lyon, forçant ainsi les automobilistes à ralentir. Un second trottoir filant sera également créé à l’angle de la rue Jérôme Dulaar.

"Cet aménagement permet de sécuriser les abords du collège Lassalle et, au-delà du collège, l’ensemble des déplacements piétons de la Maille Cornier. Il est donc important d’ajouter des traversées piétonnes et d’élargir les trottoirs, pour créer une chicane et ralentir la prise de vitesse des automobiles. Cet aménagement répond à nos objectifs de sécurisation des déplacements piétons et d’amélioration de la marchabilité à la Croix-Rousse", a déclaré Élodie Trias, adjointe aux mobilités et à la voirie du 4e arrondissement.