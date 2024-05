Près de Lyon : un homme nu dans la rue mord un gendarme

Un homme déambulant nu dans les rues près de Lyon a été interpellé ce lundi.

Ce lundi vers 8 h 30 à Marennes près de Lyon, un homme tenant des propos incohérents a déambulé nu dans les rues avant d'être arrêté par les gendarmes à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique rapportent nos confrères du Progrès.

L'homme s'est débattu et a mordu un militaire. Le mis en cause a été hospitalisé en raison de son état de santé jugé incompatible avec une garde à vue. Le gendarme a reçu des soins et doit suivre un traitement préventif.