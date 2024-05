Les membres de l'instance consultative de la Métropole de Lyon ont été en partie renouvelés.

Constitué de 90 membres, le conseil de développement de la Métropole de Lyon est une instance consultative pensée "pour favoriser le débat entre les citoyens du territoire". Retravaillée par l'exécutif écologiste en 2021 avec un collège "habitants" et un collège "acteurs du territoire" (des organisations actives sur le territoire dans différentes domaines, culture, aménagement et espace public etc.) de 45 membres chacun, ses membres ont été en partie renouvelés.

La nouvelle composition du conseil de développement se réunira le 20 juin "afin de définir son programme de travail pour les deux années à venir", indique la Métropole de Lyon. Sur le mandat 2021-2023, cette instance était intervenue pour la première fois dans le cadre du conseil métropolitain de mars 2023 à propos de l'évaluation de la ZFE "à laquelle le Conseil de développement sera donc associé", assure la Métropole.

"Entre 2021 et 2023, il a mis au travail près de 1000 personnes autour des questions d’habitat, de mobilités, d’usage des espaces publics et favorisé des échanges autour des sujets économiques, de transition écologique et de justice sociale" précise Laurence Boffet, vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à la Participation et aux initiatives citoyennes.