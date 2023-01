Lyon : Des rencontres littéraires à la Villa Gillet ce samedi

La Villa Gillet, édifice emblématique du parc de la Cerisaie à la Croix Rousse, accueille notamment les écrivains Olivier Roller et Yannicke Haenel.

L'un concerne le Bataclan, l'autre tient davantage du roman philosophique. Pour présenter ces deux ouvrages, deux rencontres sont organisées aujourd'hui dans le cadre du festival La philo éclaire la ville, porté par le Collège Supérieur de Lyon. Elles se tiendront à 15h et à 19h à la Villa Gillet.

Le livre Bataclan, mémoires, paru en 2022, a été rédigé par Olivier Roller, avec le photographe Christophe Naudun. On y retrouve les témoignages de 21 rescapés de l’attentat du Bataclan, qui racontent leur reconstruction et leur réinvention. Olivier Roller, Christine Detrez, sociologue, et Michel Grollier, professeur de psychopathologie clinique interrogent la construction des identités et explorent la manière dont elles peuvent se définir en fonction des évènements extérieurs et des traumatismes.

Yannick Haenel présentera quant à lui son roman le Trésorier payeur, paru chez Gallimard en 2022. Perçu comme une "mise en fiction de la pensée de George Bataille", selon Le Monde des livres, il raconte l'histoire, dans les années 90, d'un banquier aux paradoxes prononcés, qui évolue entre anarchisme et monde du calcul.

Les deux rencontres sont accessibles sur réservation.