Tourné à Lyon, L'Innocent de Louis Garrel décroche 11 nominations aux Césars

Mélange de genres teinté d'un humour irrésistible, le film de Louis Garrel rafle la mise avec ces nominations, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation.

Sorti en 2022, tourné et présenté à Lyon à l'occasion du festival Lumière en octobre dernier, L'Innocent est une petite pépite. Bourré d'humour, le film a rencontré un franc succès dès sa sortie dans les salles obscures. Il retrace l'histoire d'Abel (interprété par Louis Garrel), dont la mère vient de se marier avec Michel, tout juste sorti de prison. Noémie Merlant y excelle en meilleure amie déjantée, Roschdy Zem en ancien malfrat amoureux.

Le long-métrage, tourné en hiver à Lyon, est en bonne position pour la cérémonie des Césars. Il décroche ainsi 11 nominations : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice second rôle et meilleur acteur second rôle, meilleur montage, meilleur son, meilleurs costumes, meilleur scénario original et meilleure musique originale.

La cérémonie des Césars 2023 se tiendra le 24 février et L'Innocent briguera donc le titre du meilleur film avec d'autres succès de l'année, dont En Corps, Pacifiction et La Nuit du 12.