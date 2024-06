En raison de travaux d'entretien sur les grands axes de l'agglomération lyonnaise, plusieurs routes seront fermées cette semaine du 17 au 20 juin.

D'importants travaux d'entretien sont à attendre cette semaine sur certaines autoroutes de l'agglomération lyonnaise, il va être important d'anticiper vos déplacements du 17 au 20 juin.

Les axes A450, A46 sud et A7

Cette liste exhaustive commence par, la fermeture totale de plusieurs axes, à commencer par l'A450, dont la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation, les nuits du lundi 17 au jeudi 20 juin inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain. Même tarif pour les véhicules circulant en direction de Marseille sur l'A46 sud, fermée entièrement de 21h à 6h. Pour le reste des directions, l'axe sera ouvert seulement entre le nœud de Manissieux et le nœud de Ternay, en raison de travaux de reprise des marquages au sol, remplacement de candélabres, entretien d’un mur de soutènement, remise en état des glissières de sécurité, fauchage mécanique des espaces verts, balayage mécanique et effacement de graffiti.

La bretelle de bifurcation de l’A7 nord vers l’A46 sud sera fermée en direction de Paris, la nuit du lundi 17 juin au mardi 18 juin. La bretelle de bifurcation de l’A7 vers l’A47 sera fermée en direction de Saint-Etienne les nuits du lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juin.

Le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, l'A47, et le périphérique nord

Il sera également impossible de circuler sur le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, entre le nœud de Saint-Fons et la porte des Essarts, en direction de Paris, les nuits du lundi 17 au jeudi 20 juin, de 20 heures à 6 heures le lendemain. Ces travaux d'aménagement engendreront aussi la fermeture partielle de l'A47, au niveau des sorties Givors ouest et Givors centre pour les véhicules circulant dans le sens Saint-Etienne/Lyon, les nuits du lundi 17 et du mardi 18 juin, de 21 heures à 6 heures le lendemain.

Le périphérique nord sera quant à lui coupé entre le noeud du Valvert et la porte de Croix-Luizet les nuits du lundi 17 au jeudi 20 juin inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain.

L'axe A89

En raison de travaux de maintenance des équipements de sécurité et d’exploitation des trois tunnels situés sur l’A89, entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny, la circulation sur l’A89 sera perturbée les nuits du lundi 17 juin au jeudi 20 juin inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain, entre les échangeurs de Balbigny et Tarare-est.

L'autoroute A89 sera fermée en direction de Lyon la nuit du 17 juin, pour les nuits du 18 et du 19, l'axe sera fermé dans les deux sens, et pour le 20 juin, l'A89 sera fermée en direction de Clermont-Ferrand.

