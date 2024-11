Lyon : des "coups de pouce" inaugurés à Valmy pour lutter contre les déchets 

Dans le cadre du plan "Quartier Zéro Déchet", des "nudges" seront inaugurés ce mardi 12 novembre à la sortie du métro Valmy, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Pour inciter les habitants à mieux trier leur déchet et favoriser la transition écologique, la mairie du 9e arrondissement, Zéro Déchet Lyon, Mouvement de palier et le Sytral, inaugurent ce mardi 12 novembre de nouveaux outils d’information. Ces "nudges", ou "coups de pouce" seront installés à la sortie du métro Valmy. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan "Quartier Zéro Déchet" (QZD) afin d’inciter "de manière discrète mais efficace les usagers à adopter des gestes écoresponsables dans leur quotidien. Ils agissent comme des rappels visuels et informatifs, conçus pour influencer positivement le comportement en matière de tri et de réduction des déchets", indique la mairie du 9e arrondissement dans un communiqué.

Si de premiers "nudges" sont déjà installés place Valmy, ceux inaugurés ce mardi veulent aller plus loin en "mettant en avant les autres avantages de la réduction des déchets : un impact positif sur la santé et le bien-être, le renforcement du lien social, plus d'autonomie, des économies au quotidien…" À l’occasion de cette inauguration, le programme complet de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 2024 dans le 9e arrondissement sera dévoilé. Goûter, balade urbaine ou encore donnerie rythmeront cette semaine.

"Le Quartier Zéro Déchet est une aventure collective qui dépasse le simple objectif de réduction des déchets. C’est une invitation à repenser nos comportements, à créer du lien et à transformer notre quartier pour en faire un lieu de vie plus respectueux de l’environnement", déclare ainsi Anne Braibant, maire du 9e arrondissement.