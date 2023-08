Lyon : des choristes recherchés pour interpréter les classiques de Queen

Le projet 500 voix pour Queen est à la recherche de choristes dans la région lyonnaise.

Avis aux chanteurs fans de Queen et Freddie Mercury, le projet 500 voix pour Queen est fait pour vous. En tournée dans toute la France dès janvier 2024, ce projet est le plus Grand rassemblement de chœurs en Europe autour d'un même thème.

Au total, 500 choristes locaux par ville accompagnés par six chanteurs solistes professionnels et un groupe de musiciens qui a accompagné les plus grands artistes nationaux sublimeront le répertoire du groupe Queen.

Sur chaque date, un jury de professionnels sera présent pour évaluer le chœur représentant leur ville et à l'issu des 30 dates, les cinq meilleures villes se retrouveront lors d'un rassemblement de 2 500 choristes.

Tous les détails et le formulaire d'inscription sont à retrouver sur le site de l'évènement.