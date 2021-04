Lyon : début du déconfinement le 3 mai, davantage de métros et de bus dans les TCL

A partir du 3 mai, la règle des 10km va être levée en journée. Ainsi, l'offre TCL en journée, à Lyon, passera de 86 à 94 %.

Emmanuel Macron a esquissé un calendrier de sortie de crise. Avec la réouverture des commerces, des musées, des terrasses le 19 mai, des bars, des restaurants et des salles de sports le 9 juin... Et la levée des "10km" dès le lundi 3 mai.

Du coup, le Sytral s'adapte. Ainsi, notamment "pour accompagner la réouverture des collèges et lycées, l’offre en journée passera de 86 à 94 %, et toutes les lignes Junior Direct seront remises en service", explique le Sytral.



55 % de fréquentation dans les TCL depuis le 12 avril

En revanche, pas de changement en soirée où le couvre-feu est en vigueur à 19h jusqu'au 19 mai. "L’allégement de la fréquence des lignes de métro A et D, des tramways T1, T2 et T3, ainsi que quelques lignes de bus majeures sera maintenue ntre 19h et 22h pour accompagner les restrictions liées au couvre-feu", précise le Sytral.

Le réseau TCL enregistre une fréquentation d'environ 55 % depuis le 12 avril.