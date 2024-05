Dadju et Tayc seront en concert au centre commercial Westfield La Part-Dieu ce mercredi à Lyon.

Après Gims et Matt Pokora, deux nouveaux artistes se produiront en concert sur la place centrale du centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon mercredi 15 mai à 15 h. Organisé par le centre commercial et Radio Scoop, l'évènement est gratuit et ouvert à tous.

Les deux artistes ont sorti cet hiver l'album Héritage, qui mélange les sonorités pop, R&B, et afrolov’ pour offrir une symphonie captivante de rythmes entêtants.