Lyon : croyant à un complot, il menace des agents de la préfecture

Un homme a été condamné ce vendredi 6 septembre pour avoir insulté et menacé des agents de la préfecture du Rhône, à Lyon. Il aurait affirmé lors de l'audience être victime d'un complot.

Trois fonctionnaires de la préfecture du Rhône ont porté plainte contre un homme qui les menacerait depuis plusieurs mois, d'après les informations du Progrès. La personne en question, Bousmaha A., est un ancien menuisier de 38 ans, aujourd'hui handicapé à 80 % suite à un AVC et hébergé dans un foyer du 7e arrondissement de Lyon. C'est une obligation de quitter le territoire français qui serait à l'origine des insultes et menaces que Bousmaha A. aurait proférées à l'encontre des fonctionnaires. Il affirme être sur le territoire depuis 13 ans et semble persuadé qu'il s'agit d'un complot de la préfecture contre lui. La "grande détresse" de cet homme invoquée par son avocate, n'excuse en rien son comportement pour l'avocat des parties civiles.

Jugé en comparution immédiate ce vendredi 6 septembre, Bousmaha A. a été condamné à trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec une obligation de soins. Déjà connu des services de police pour divers larcins, il a toutefois été écroué pour exécuter une autre peine de trois mois.