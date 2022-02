Les métros C et D de Lyon ne circuleront pas mercredi 9 février@WilliamPham

En raison d’une visite ministérielle et d’une conférence internationale, le secteur de l’Hôtel de Ville, à Lyon, sera très perturbé ce jeudi soir.

En raison d’une conférence ministérielle à laquelle participent le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et plusieurs autres représentants étrangers, le secteur de l'Hôtel de Ville, à Lyon, sera très perturbé ce jeudi soir.

Le gros des perturbations est attendu à partir de 16 heures sur le réseau de bus, qui ne desservira plus le secteur Hôtel-de-Ville / Terreaux, et de 19 h 30 sur le métro qui ne s’arrêtera plus dans le 1er arrondissement.

Le détail des perturbations

Métro : de 19h30 et jusqu’à la fin du service

Ligne A : l’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi et la station sera fermée.

Ligne C : la ligne circulera uniquement entre Croix-Paquet et Cuire. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.

Bus : de 16 h et jusqu’à la fin du service

Ligne C3

Terminus exceptionnel à Cordeliers. Les arrêts de Gare Saint-Paul à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation.

La ligne C13 circulera en 2 parties : de Grange Blanche à Cordeliers, et de Terreaux Robie Robatel à Montessuy Gutenberg. L’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation.

Terminus exceptionnel à Saint-Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Jean Macé ne seront pas desservis.

En direction de Croix-Rousse Nord, l’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel n’est pas desservi. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à l’arrêt Mairie du 1er. Les arrêts de Terreaux Tobie Robatel à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis.

En direction d’Ecully Le Perollier, les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Saint-Paul.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à Saint Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville ne seront pas desservis.

En direction de Saint-Paul, les arrêts de Simon Maupin à Terreaux La Feuillée ne seront pas desservis.

Terminus exceptionnel à Terreaux Tobie Robatel. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.

Par ailleurs

Jeudi et vendredi jusqu'à midi le trafic des lignes C1, C4 et C5 sera modifié :

Ligne C1

La ligne circulera sur l’itinéraire de la C2 (soit Part-Dieu Jules Favre-Rillieux Semailles)

Terminus exceptionnel à Edgar Quinet. Les arrêts de Foch Roosevelt à Cité Internationale ne seront pas desservis.

Dans les deux sens de circulation, les arrêts de Parc Tête d’Or Churchill à Saint-Clair Square Brosset ne seront pas desservis.

