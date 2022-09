Isère : 38 clandestins découverts sur une aire d'autoroute

Sur l'aire d'autoroute de l'Isle d'Abeau à l'est de Lyon, 38 clandestins ont été découverts à l'arrière d'un véhicule utilitaire. Le conducteur a pris la fuite.

Étonnante et triste découverte qu'ont faite les membres du peloton d'autoroute de la Verpillière (Isère), vendredi 9 septembre en fin de matinée. À l'occasion d'un contrôle routier classique, les gendarmes ont découvert, à l'arrière d'un véhicule utilitaire, 38 personnes en situation irrégulière. Les faits se sont déroulés sur l'aire de repos de l'Isle d'Abeau au niveau de l'A43, d'après les informations du Dauphiné libéré et de France Info. Selon les premiers éléments, le conducteur du véhicule de type Renault Master arrivait de l'Italie et se dirigeait vers le Portugal. Soupçonné d'être un passeur, l'homme a pu prendre la fuite.

Cinq jours pour quitter le territoire

Ces clandestins, d'origine indo-pakistanaise, ont été accueillis par le peloton motorisé dans leurs locaux. Après avoir bénéficié d'eau et de nourriture, ils ont pu repartir. Ils bénéficient d'un laisser-passer de cinq jours pour soit faire une demande d'asile, soit quitter le territoire national.