L’événement trail incontournable entre Saint-Étienne et Lyon innove pour son édition 2026. Une nouvelle épreuve baptisée SaintéVia sera proposée dès le 28 novembre, avec des inscriptions ouvertes le 30 avril.

La mythique SaintéLyon continue de se réinventer pour attirer toujours plus de participants. Les organisateurs ont annoncé la création d’un nouveau format de 35 km, baptisé SaintéVia, dont les inscriptions ouvrent jeudi 30 avril à 13 h. Mille dossards seulement seront proposés pour cette première édition, qui devrait rapidement afficher complet.

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Le départ sera donné depuis Mornant, dans le Rhône, pour un parcours reliant Lyon en suivant les vestiges de l’aqueduc romain du Gier. Construit il y a près de 2 000 ans pour alimenter Lugdunum en eau depuis le massif du Pilat, cet ouvrage long de 86 km reste l’un des plus impressionnants témoignages d’ingénierie antique de la région. Les coureurs traverseront notamment plusieurs sites emblématiques où les vestiges sont encore visibles.

15 000 dossards déjà vendus

Avec 35 km et 630 mètres de dénivelé positif, cette nouvelle course se veut plus accessible et rapide, tout en conservant l’ADN historique et nocturne de l’événement. Elle vient compléter un programme déjà riche pour la 72e édition prévue les 28 et 29 novembre 2026.

Au total, dix formats seront proposés, du mythique parcours de 80 km entre Saint-Étienne et Lyon jusqu’aux courses plus courtes et familiales. L’engouement reste intact : plus de 15 000 dossards ont été réservés en moins d’une heure lors de l’ouverture des inscriptions, et plus de 13 000 personnes sont déjà sur liste d’attente.

Rendez-vous phare de la fin de saison pour les amateurs de trail, la SaintéLyon confirme ainsi sa capacité à innover pour attirer de nouveaux coureurs tout en perpétuant sa tradition.