Les Rolling Stones seront à Lyon, au Groupama Stadium, mi-juillet (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)

À l'occasion du concert du mythique groupe de rock des Rolling Stones ce mardi 19 juillet au Groupama Stadium à Décines, les TCL mettent en place un dispositif spécial. Comment cela fonctionne ? On vous explique.

Quinze ans après leur passage au stade de Gerland en 2007, les Rolling Stones font leur retour à Lyon ce mardi 19 juillet au Groupama Stadium de Décines. 50 000 spectateurs sont attendus sur la pelouse et dans les travées du stade de l’Olympique Lyonnais ce soir à partir de 20 heures pour assister au show du mythique groupe de rock composé de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, Darryl Jones et Steve Jordan.

À cette occasion, les TCL déploient une desserte événementielle et un ticket spécial pour ces deux représentations. À partir de 17h00, des navettes tramway et bus desserviront l’enceinte du stade depuis Part-Dieu Villette Sud, Vaulx-en-Velin La Soie ainsi que Eurexpo et Meyzieu les Panettes. Pour emprunter ces transports, les fans devront se munir d'un titre spécial vendu 5€ l’aller-retour. Un ticket que vous pouvez acheter ici.

Les horaires en détail

Navette tramway Vaulx-en-Velin La Soie : A l’aller, premier départ en direction du stade à 17h. Dernier départ en direction du stade à 20h25. Le tout avec une fréquence de 7 à 9 minutes. Au retour, premier départ depuis le stade à 23h30 et dernier départ depuis le stade à 0h33 pour une fréquence entre 4 à 7 minutes.

Navette tramway Meyzieu Les Panettes : A l’aller, premier départ en direction du stade à 17h, dernier départ en direction du stade à 20h39 et fréquence de 5 minutes. Au retour, premier départ depuis le stade à 23h30, dernier départ depuis le stade à 00h30 et fréquence de 2 à 3 minutes.

Navette tramway Part-Dieu Villette Sud : A l’aller, premier départ en direction du stade à 17h, dernier départ en direction du stade à 20h47, fréquence entre 6 à 9 minutes. Au retour, premier départ depuis le stade à 23h30, dernier départ depuis le stade à 0h33 et fréquence entre 3 à 6 minutes.

Il est également possible de se rendre en voiture à Décines si vous avez réservé au préalable une place sur l’un des parkings du stade, désormais complets.

Des mesures contre la canicule

Par ailleurs, en raison de la canicule qui frappe la région lyonnaise, les organisateurs ont décidé d’autoriser dans le stade "les petites bouteilles en plastique sans bouchons, les gourdes jusqu’à un litre en plastique (gourdes en verre et en aluminium interdites), les brumisateurs et les petits ventilateurs de poches". "Des zones fraicheurs avec des brumisateurs" seront également déployées pour les spectateurs situés en pelouse.