Lyon: balade street art ce samedi dans les pentes de la Croix-Rousse

Nomade Land, l'association qui organise des balades urbaines à Lyon propose une promenade street art ce samedi 23 avril dans les pentes de la Croix-Rousse.

"Le street art est un art éphémère", explique Florent. Plus connu sous le pseudo Flo81, il est guide des balades street art depuis environ cinq ans. Un samedi par mois, il propose une visite de deux heures, dans les pentes de la Croix-Rousse. L'objectif: parler des artistes lyonnais et donner des clés aux visiteurs pour comprendre cet art méconnu du grand public.

"Le but c'est aussi d'expliquer aux gens la différence entre street art et graffitis", précise Florent avant d'expliquer que pochoirs, affiches, collages ou encore sculptures sont des œuvres dites de street art. Les tags et les grafs, eux, sont désignés comme graffitis.

La visite proposée n'est jamais la même. Chaque mois, de nouvelles œuvres de street art débarquent dans les rues des pentes de la Croix-Rousse alors que d'autres disparaissent, souvent enlevées par la ville. "C'est un art en perpétuelle évolution", ajoute le guide, qui tient une boutique de matériel pour les graffitis rue des Capucins et qui croise souvent les artistes lyonnais, qui viennent trouver bombes de peinture, marqueurs ou encres.

Les graffitis existent depuis le milieu des années 90 à Lyon. Le street art, lui, a débarqué vers les années 2010. "Le street art est un peu dénonciateur, il rebondit souvent sur l'actualité", indique Florent, qui tient a expliquer la démarche des artistes lors de ses visites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Nomade Land pour participer à la visite, ce samedi, à 14h30. Tarif: 10 euros.