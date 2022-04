Ce week-end à Lyon, les fermes ouvrent leurs portes au public

Samedi 23 avril et dimanche 24 avril, 42 fermes de la Loire et du Rhône ouvrent gratuitement leurs portes au grand public pour une nouvelle édition de l'opération "De ferme en ferme".

Après deux éditions reportées à cause des mesures sanitaires, "De ferme en ferme" fait son grand retour, ce week-end, dans la Loire et dans le Rhône. Au total, 42 producteurs ouvrent gratuitement leurs portes au grand public. Les visites sont possibles de 10h à 18h, sans réservation. Au programme: échanges, dégustations et animations.

Né dans la Drôme dans les années 90 à l'initiative d'un petit groupe d'agriculteurs souhaitant expliquer leur métier et tisser des liens avec les consommateurs, l'évènement "De ferme en ferme" s'attache à sensibiliser sur l'agriculture durable. Tout est mis en place pour que le public comprenne les enjeux de ce mode de production. Circuits fléchés et explications des agriculteurs guident les visiteurs.

À Lyon, la microferme des Etats-Unis, dans le 8ème arrondissement, participe à l'évènement. Près de Lyon, plusieurs fermes ouvrent également leurs portes, à Rontalon, Vourles, ou encore Dardilly. Pour avoir la liste complète des fermes partenaires, rendez-vous sur le site "De ferme en ferme".