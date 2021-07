Lyon : avec 400 000 entrées en deux jours, Kaamelott séduit le public Français

Produit en partie dans la Métropole de Lyon, dans des studios de Villeurbanne, Kaamelott a attiré plus de 400 000 spectateurs dans les salles de cinéma depuis le mardi 20 juillet. À peine sorti, le film du Lyonnais Alexandre Astier atteint des sommets au box-office pour un long-métrage français.

Reportée à deux reprises à cause de la pandémie, la sortie du film Kaamelott Volume 1 a finalement eu lieu mercredi 21 juillet. Plus de 400 000 entrées ont été enregistrées, d'après le réalisateur Alexandre Astier. Une très bonne nouvelle pour le Lyonnais, puisque la suite de la trilogie prévue serait conditionnée au succès du premier épisode. "C'est din-go", a-t-il commenté sur Twitter.

Ces 423 922 entrées, enregistrées en milieu de journée, représentent à la fois les spectateurs des avant-premières, programmées mardi 20 juillet, et de la journée qui s'est écoulée depuis la sortie en salles. Un score impressionnant pour un film français, puisque le dernier long-métrage à avoir connu la même réussite remonte à 2018. À l'UGC Cité Internationale, dans le 6e arrondissement de Lyon, "c'est très clairement le film qui a réalisé le plus d'entrées aujourd'hui", confirme le cinéma. Sur la seule soirée de mardi soir, ils étaient déjà 4 000 à avoir découvert le film dans les cinémas Pathé de Lyon.

Hallucinant… Vous êtes quatre cent vingt-trois mille neuf cent vingt-deux à avoir vu #KV1 qui est sorti hier. C’est din-go. Un petit cadeau :

l’affiche « Édition Épique » du foufou Nicolas Bory ❤️@SNDfilms @Kaamelott_tweet pic.twitter.com/I9c0XqAVCZ — Alexandre Astier (@AAstierOff) July 22, 2021

Tourné principalement sur les territoires auvergnats et rhônalpins et dans les studios d’Auvergne-Rhône-Alpes Studios à Villeurbanne, le film était très attendu par les amateurs de la série télévisée. Diffusée entre 2005 et 2009 sur M6, elle avait pris fin après 6 saisons. C'est donc douze ans après que paraît le long-métrage.

