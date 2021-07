Lyon : le film Kaamelott réalise un départ canon avant sa sortie en salle ce mercredi

Après des mois d’attente, la sortie du film ayant été repoussée à de nombreuses reprises en raison du Covid-19, les fans de Kaamelott ont enfin pu reprendre en avant-première, mardi 20 juillet, le fil de l’histoire des chevaliers de la Table ronde d’Alexandre Astier. Avec plus de 200 000 billets vendus en amont de la sortie officielle du film, ce mercredi, les chevaliers de Kaamelott règnent sur les salles obscures.

Plus de 10 ans après la diffusion du dernier des quatre cent cinquante-huit épisodes de la série Kaamelott, le Lyonnais Alexandre Astier, à l’origine de cette parodie de la légende arthurienne, a repris le fil de l’histoire de ses chevaliers, là où il l’avait arrêté en 2009. Et c’est peu dire que les fans étaient impatients de retrouver le royaume de Logres, des années après que le roi Arthur en ait confié les rênes à Lancelot.

Avec plus de 206 000 billets vendus en avant-première, ce Kaamelot premier volet réalise un départ canon en France et à Lyon où les aventures sur grand écran des chevaliers de la Table ronde d’Astier étaient diffusées, mardi soir, dans pas moins d’une cinquantaine de salles de la métropole lyonnaise.

Cher tous, A priori, au dodo de ce soir, vous serez 200.000 à avoir vu KV1. C’est avec une vive émotion (ce n’est pas une formule) que je vous souhaite un bon retour au Royaume de Logres. Je vous avais dit qu’il reviendrait… ❤️❤️❤️ AA — Alexandre Astier (@AAstierOff) July 20, 2021

Astier acclamé à Lyon

Et c’est bien à Lyon qu’il fallait être hier soir pour voir le réalisateur du film. Le roi Astier a honoré nombre de ses sujets de sa présence, faisant des apparitions surprises dans différentes salles obscures de la capitale des Gaules, non sans humour il déclarait ainsi au public du Pathé Bellecour "je suis désolé ça tombe sur vous, mais je vais regarder avec vous ce soir", avant d’être ovationné. Il se serait également rendu à l’UGC Cité Internationale plus tôt dans la journée comme en attestent d’autres vidéos publiées sur Twitter.

Alexandre Astier était également passé ce soir à l’UGC Internationale Lyon : "Attendez avant d'applaudir, si ça se trouve c'est une m...." #KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/B6HRslLu05 — Destination Ciné (@destinationcine) July 20, 2021

Tous les fans de l’univers, comme ceux qui souhaitent le découvrir pour la première fois, pourront retrouver le long-métrage dans la majorité des cinémas ce mercredi 21 juillet à l’occasion de sa sortie officielle.