Lyon : après un refus d'obtempérer, il percute quatre voitures au volant d'un véhicule volé

Un homme a percuté quatre voitures après un refus d'obtempérer ce samedi 3 décembre dans le 2e arrondissement de Lyon.

Samedi 3 décembre aux alentours de 21 h 40, un accident spectaculaire a eu lieu quai Gailleton à Lyon, rapporte Le Progrès. Un individu au volant d'une Renault Mégane RS volée a percuté quatre voitures arrêtées au feu rouge à hauteur de l'hôtel Sofitel. Le chauffard a ensuite pris la fuite à pied.

Refus d'obtempérer

Pas de chance pour lui, des policiers se trouvaient dans la file, ont assisté à l'accident et sont intervenus pour arrêter le conducteur et ses deux passagers. L'homme avait déjà commis un refus d'obtempérer quelques minutes plus tôt sur le quai André Lassagne dans le 1er arrondissement.

Plusieurs personnes ont été blessées dans l'accident.