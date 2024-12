Le Groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon a signé une charte, mardi 10 décembre, qui favorise l'accueil des patients en situation de handicap.

La charte Romain Jacob, élaborée en 2014, a été signée par le Groupement hospitalier Est (GHE) des Hospices civils de Lyon, mardi 10 décembre. Celle-ci repose sur douze engagements qui doivent favoriser une prise en charge "bienveillante, adaptée et respectueuse" des patients en situation de handicap. À noter que le Groupement Est concerne les hôpitaux Pierre Wertheimer, Louis Pradel, Femme Mère Enfant et l'Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique, ainsi que 56 centres médicaux de référence.

Depuis 2021, les HCL ont progressivement intégré les principes de cette charte à leurs différents groupements. Cela a débuté en juin 2021 à l'hôpital Renée Sabran (Région PACA), puis s'est étendu aux hôpitaux lyonnais des groupements Sud, Centre et Nord. "La signature de la charte Romain Jacob par le Groupement hospitalier Est illustre notre volonté de garantir un accès égalitaire et inclusif aux soins pour tous nos patients, atteste Raymond Le Moign, directeur général des HCL, dans un communiqué. Cet engagement global est le fruit de plusieurs années de travail collaboratif au sein des HCL".

Lire aussi : Les Hospices civils de Lyon lancent un portail de transparence des données de santé

"Identifier des solutions concrètes"

De manière plus concrète, cet engagement a débouché par exemple sur la mise en place du programme Handimam, afin d'accompagner les futures mamans vivant avec un handicap tout au long de leur grossesse. Ce dernier a été mis en place à l'hôpital de la Croix-Rousse et se traduit par l'installation de chambres et matériels adaptés. Concernant le GHE, des mesures ont été déjà été mises en place notamment sur le parvis de l'hôpital Femme Mère Enfant, à Bron : cheminement plus roulant sur le parvis, élargissement des trottoirs, etc.

"La charte Romain Jacob n’est pas un aboutissement mais un commencement. Elle invite à collaborer avec les patients en situation de handicap et leurs proches aidants, pour identifier des solutions concrètes améliorant leur accueil et leur accès aux soins, estime Pascal Jacob, président de l'association Handidactique. Cet outil précieux nous aide à relever tous ensemble les défis liés à la triple mission : soigner, innover et enseigner".

Les HCL espèrent également renforcer leur partenariat avec cette association en 2025, avec le déploiement d'un baromètre Handifaction sur les différents sites des Hospices civils et l'amélioration des dispositifs d'accueil des urgences pour les personnes en situation de handicap.

Lire aussi : Lyon, "capitale française de la santé mondiale", accueillera son festival... les yeux rivés sur le campus de l'OMS