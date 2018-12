Lyon accueille le premier parc fluvial d’hydroliennes en France

Ce vendredi, le président de la métropole inaugurait le tout premier parc fluvial d’hydroliennes de France, à Caluire-et-Cuire. Un projet ambitieux et respectueux de l’environnement.

Une nouveauté de plus pour la métropole de Lyon, fière d’annoncer le lancement du premier parc fluvial d’hydroliennes de France. Inauguré ce vendredi 21 décembre, le parc présente un atout majeur pour le territoire de la métropole, qui espère pouvoir subvenir aux besoins énergétiques de 500 foyers, hors consommation de chauffage. "La métropole de Lyon est fière d’accueillir sur son territoire cette innovation majeure qui démontre une fois de plus que les solutions existent et qu’elles sont dans les territoires", se félicitait le président du conseil de la métropole lors de l’inauguration.

Le projet remonte à 2015, lorsque les Voies navigables de France envisagent un parc fluvial sur le territoire de la métropole de Lyon. C’est le site de Saint-Clair qui retient l’attention, en raison de l’importante vitesse de courant. En outre, l’emplacement du parc ne perturbe en rien la navigation sur le Rhône. A haute du parc Saint-Clair et de la Feyssine, les quatre hydroliennes mises en place au courant du mois d’octobre devraient produire de l’énergie pendant 25 ans.

Un atout environnemental

Remporté par HydroQuest (ingénierie hydrolienne) et Hydrowatt (exploitant), le projet se veut écologique et respectueux de l’environnement. Les hydroliennes fonctionnent immergées, grâce aux courants qui font tourner les pales. Nul besoin d’un lourd chantier pour les installer, elles garantissent le respect de la faune et de la flore du Rhône. En outre, elles n’émettent aucun gaz à effet de serre. Les hydroliennes permettent d’éviter une émission de CO2 pouvant aller jusqu’à 300 tonnes par an. Une perspective dont se réjouit David Kimelfeld, président du conseil de la métropole de Lyon. "La métropole de Lyon fait figure de pionner en matière de transition énergétique. Cette ferme hydrolienne le démontre […] Très tôt, la métropole a pris conscience des enjeux climatiques. Grâce à notre Plan Climat Energie Territorial lancé en 2012, nous avons déjà réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 16,5 %."