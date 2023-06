La ville de Lyon a perdu 12 places en un an au classement annuel des villes où il fait bon vivre dans le monde publié par The Economist.

C'est un déclassement qui ne va pas plaire aux Lyonnais et Lyonnaises. Selon le classement annuel de l'Economist Intelligence Unit (EIU) des villes où il fait bon vivre, publié sur le site du journal The Economist, Lyon n'est plus que la 37e ville dans le monde où il est le plus agréable de vivre.

Vienne une nouvelle fois en tête

Ce classement, réalisé grâce au Global Liveability Index, qui regroupe 173 villes classées selon différents critères (accès au parcours de soin, évènement culturel, éducation, infrastructures, stabilité de la ville…), place pour la deuxième année consécutive Vienne en tête. La capitale autrichienne est suivie par Copenhague, deuxième et Melbourne, troisième.

Suivent ensuite Sydney, Vancouver, Zurich, Calgary, Genève, Toronto, Osaka et Auckland.

Selon le média, Vienne doit cette première place à "combinaison inégalée de stabilité, de bonnes infrastructures, de solides services d’éducation et de soins de santé, et d’une abondance de culture et de divertissements".

12 places perdues par Lyon

Cette année, Lyon, qui était à la 25e place l'année dernière, a donc perdu 12 places en douze mois, ce qui fait de la cité des Gones l'une des villes ayant le plus dégringolé dans ce classement au monde. Selon The Economist, les manifestations récurrentes et les violences qui les ont souvent émaillés ont participé à cette chute de plusieurs places dans le classement.

Et ce déclassement n'est pas propre à Lyon pour les villes françaises. La première ville tricolore classée est toujours Paris, à la 24e place, contre 19 l'année dernière. Mais les Lyonnais et Lyonnaise peuvent se rassurer, leur ville est encore très loin des trois cités qui ferment ce classement, Alger, Tripoli et Damas.