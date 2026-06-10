JO 2030 : le ski-alpinisme proposé avec deux nouvelles épreuves

Les Alpes françaises poussent pour conserver le ski-alpinisme aux JO-2030 et élargir la discipline avec deux nouvelles médailles.

Le comité d'organisation des JO-2030 a demandé au CIO de réinscrire au programme des prochains Jeux d'hiver le ski-alpinisme, qui avait fait ses débuts olympiques à Milan Cortina, en l'enrichissant même d'épreuves individuelles. Dans un communiqué mardi soir, le Comité d'organisation indique avoir "officiellement transmis au Comité international olympique sa proposition d'intégrer le ski-alpinisme au programme des JO-2030", qui sera le seul sport additionnel qu'il présente.

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"Aux côtés du sprint et du relais mixte, déjà présents aux Jeux de Milan Cortina 2026, Alpes 2030 propose l'ajout des épreuves individuelles femmes et hommes afin de présenter la discipline dans toute sa richesse et sa diversité", est-il souligné.

Cette proposition doit être examinée par le comité exécutif du CIO. Si elle est acceptée, elle sera soumise au vote lors de la session du CIO les 24 et 25 juin à Lausanne, qui doit plus largement adopter la carte des sites accueillant l'ensemble des épreuves de ces Jeux. Le Cojop souligne que le ski-alpinisme, "héritier d'une longue tradition alpine, connaît aujourd'hui un essor remarquable porté par l'attrait croissant pour les sports d'endurance et pour une pratique plus authentique de la montagne".

Ces épreuves "auront vocation à se tenir dans le Briançonnais", un des pôles où doivent se tenir les Jeux d'hiver avec la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que Lyon et sa métropole.

Pas d'escalade sur glace

"Nous avons la chance, en France, de pouvoir compter sur des athlètes parmi les meilleurs au monde. Ce sont des ambassadeurs exceptionnels du ski-alpinisme, qui incarnent les valeurs de ce sport et contribuent chaque jour à le faire connaître auprès du grand public et des nouvelles générations", a résumé Edgar Grospiron, président du Cojop, cité dans le communiqué.

A Milan Cortina, les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet avaient remporté la médaille d'or ans en relais mixte de ski-alpinisme, qui propose des manches intenses et télégéniques. En mai dernier, le CIO avait fermé la porte à la présence de sports d'été ou de sports toutes saisons pour les JO-2030, pourtant poussée par les organisateurs avec le trail ou encore le cyclocross.

L'escalade sur glace, autre sport additionnel qui s'était porté candidat à ces Jeux, n'a pas été retenue. Quant aux éventuelles disciplines additionnelles - comme le freeride ou encore le patinage artistique synchronisé - elles peuvent être proposées par les fédérations internationales déjà présentes au programme olympique, et seront annoncées fin juin par le CIO.