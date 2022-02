Afin de préparer son troisième match du tournoi des Six Nations, ce samedi 26 février, l’encadrement du XV de France a composé une liste de 42 joueurs au sein de laquelle on retrouve sept Lyonnais du Lou Rugby. S’ils sont conservés, deux d’entre eux pourraient connaître leur première sélection.

La défaite enregistrée ce week-end par le Lou, la première depuis le début de la nouvelle année, n’aura pas entaché le capital des joueurs lyonnais auprès de l’encadrement du XV de France. Troisième du championnat avec l’une des meilleures attaques du TOP 14 le Lou Rugby séduit et cela se ressent dans les choix du sélectionneur de l’équipe de France, Fabien Galthié.

Afin de préparer la troisième rencontre du tournoi des Six Nations, où l’équipe de France reste sur deux victoires face à l’Italie et l’Irlande, le coach français a convoqué sept joueurs lyonnais. On retrouve les avants Demba Bamba (23 ans, 22 sélections Lyon), Dylan Cretin (24 ans, 15 sélections Lyon), Romain Taofifenua (31 ans, 31 sélections, Lyon), Jérôme Rey (26 ans, 0 sélection, Lyon) et les arrières Pierre-Louis Barassi (23 ans, 3 sélections, Lyon), Baptiste Couilloud (24 ans, 6 sélections, Lyon) Léo Berdeu (23 ans, 0 sélection, Lyon).

S’ils ne sont pas libérés et remis à disposition de leur club d’ici samedi, Léo Berdeu et Jérôme Rey pourraient connaître leur première sélection avec le XV de France.