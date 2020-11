Lyon : 6 et 12 mois de prison pour menaces de mort sur une chauffeuse de bus

Deux SDF s'en étaient violemment pris à la conductrice dans la nuit de mardi à mercredi.

Mardi dernier, sur les coups de 23h, deux SDF âgés de 19 et 20 ans, munis de masques, ont bravé le couvre-feu et ont tenté de grimper à l'intérieur d'un bus TCL sur la ligne 12, au croisement de la rue Garibaldi et de l'avenue Berthelot

Face au refus de la chauffeuse de les faire monter à bord, les deux jeunes ont commencé à l'insulter puis à la menacer de mort, avant de briser la vitre côté conducteur.

Intervenue sur place, la police a interpellé les deux individus. Le premier, recherché, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, tandis que le second, en situation illégale, était en possession d'un téléphone portable volé.

Déférés au parquet, ils ont reconnu une partie des faits et on été condamnés respectivement à 1 an et 6 mois de prison.