Lyon 3e meilleure ville de France pour les startups

Hellosafe a dressé un panorama des meilleurs endroits en France où développer une startup. Lyon arrive en 3e position.

En cherchant dans la base de données de Startup Blink, qui mène des études sur les startups à l'international, Hellosafe a établi un classement des villes les plus attractives. Cette année, la France entre dans le top 10 des pays les plus attractifs (+3 places depuis 2021) et obtient la 4e position en Europe. La capitale, quant à elle, se place dans les dix premières à l'international et se hisse à la deuxième place du podium européen derrière la ville de Londres.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 4 villes se placent dans le top 1 000 monde, c'est le meilleur classement national. Lyon, Grenoble, Annecy et Chambéry se placent dans les 25 premières villes françaises. La capital des Gaulles est en tête dans la région et se place à la troisième place du classement national derrière Toulouse et Paris.

