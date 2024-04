La SPA de Lyon ouvre deux de ses refuges au public en mai

La SPA de Lyon ouvre les portes au public de ses refuges à Brignais et Dompierre-sur-Veyle, pour une journée de sensibilisation, d'activités et de rencontres autour des animaux, le 25 mai.

Chaque année en France, on compte plus de 100 000 animaux domestiques abandonnés par leurs maîtres. Ce qui fait de notre pays le triste "champion d'Europe" de l'abandon. En parallèle, certaines associations en récupèrent des milliers sur la même période. C'est le cas de la SPA qui, en 2023, a recueilli près de 45 000 animaux. Afin de poursuivre la sensibilisation autour de l'abandon, elle organise une journée portes-ouvertes au sein de deux de ses refuges, à Brignais et Dompierre-sur-Veyle, le samedi 25 mai de 10h à 17h30.

Au programme : visite libre des refuges à la rencontre des animaux-pensionnaires, toilettages de chiens, braderie-brocante, demonstrations des brigades cynophiles (recherche de stupéfiants et personnes disparues), intervention de l'éducateur canin Roman Proveddi, stand photo, et bien d'autres encore.

Informations pratiques. 12 rue de l'industrie - 69350 Brignais / 1350 route du Pierray - 01240 Dompierre-sur-Veyle / Samedi 25 mai de 10h à 17h30 / Entrée libre