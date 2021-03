Lou Rugby : le Toulousain Guillaume Marchand devrait signer deux ans

Guillaume Marchand – Capture d’écran You Tube

Guillaume Marchand, champion de France avec le Stade Toulousain en 2019, devrait être prêté pour deux saisons au Lou à la rentrée.

Guillaume Marchand, talonneur et frère de l'international Julien Marchand, devrait s'engager en prêt au Lou pour deux saisons rapporte le Midi Olympique. A seulement 22 ans, le Toulousain devrait trouver dans l'effectif lyonnais une place de titulaire au talon, quand à Toulouse, il ne jouait souvent qu'un rôle de doublure derrière son frère Julien ou encore l'autre international Peato Mauvaka. D'autant plus que le jeune français, Guillaume Cramont, 20 ans, semble largement avoir le niveau pour le Top 14.

Si l'affaire n'est pas encore signée et n'est pas officielle, les deux présidents de chaque club, Didier Lacroix (Toulouse) et Yann Roubert (Lyon) discutent déjà du dossier et ont profité de la dernière rencontre entre les deux équipes à Lyon pour avancer sur le dossier.

Le champion du monde U20 était au départ l'une des envies de La Rochelle avant que Lyon ne passe devant. Affaire à suivre.