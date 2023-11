Entre les avalanches et la pluie, cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

C’est une véritable pluie de vigilances qui s’abat sur la région Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 30 novembre, entre les vigilances pour la pluie et les inondations, les avalanches, le vent ou encore les crues.

Les conditions météorologiques sont instables et changeantes en cette fin de mois de novembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après plusieurs jours de vigilance neige et verglas dans les départements de l’Est du territoire, du fait d’une baisse importante des températures, la hausse du mercure jeudi 30 novembre laisse craindre des pluies importantes et des inondations dans l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

De quoi faire monter le niveau de l’Isère, qui pourrait connaître un épisode de crue de saison. Selon Vigicrue, l’organisme qui surveille la montée des cours d’eau en France, les premiers seuils de débordement pourraient être atteints dans la soirée. "Le dépassement de ces seuils dépendra effectivement des cumuls de précipitations observés et de l'évolution de la limite pluie-neige en cours d’épisode", précise Vigicrue.

Un risque d'avalanches encore très haut

Dans le même temps, sur les sommets de Haute-Savoie, de Savoie et d’Isère la stabilité du manteau neigeux se dégrade à vue d'œil. Les chutes de neige importantes des derniers jours font peser un risque d’avalanche très élevé sur une dizaine de massifs des Alpes du nord.

Niveau 4 : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses et Oisans.

Niveau 3 : Bauges et Maurienne.

Niveau 2 : Chartreuse et Vercors.

Crédit Météo France

À toutes ces vigilances s’ajoute un risque de vents violents en Isère et dans le Rhône, où des rafales pouvant aller jusqu’à 50 km/h sont attendues jusqu’en début d’après-midi.