L’OL féminin s’impose sans briller face au Sankt Pölten

Les joueuses de l’OL féminin qui recevaient mercredi le club autrichien de Sankt Pölten se sont imposées 2-0, mais sans briller, lors de cette deuxième journée de la Ligue des Champions.

Les trois points et c’est tout. C’est plus ou moins ce que retenait la défenseure de l’Olympique lyonnais Selma Bacha à l'issue de la victoire de son équipe (2-0) face à Sankt Pölten mercredi soir. "Cela n'a pas été facile mais on entre dans une période avec un enchaînement de beaucoup de matches. […] On va retenir la victoire. […] C’est un match de Ligue des champions, un match de haute intensité", déclarait à l'AFP la coéquipière de Wendy Renard à la fin de cette rencontre comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Champions.

Un discours abondé par son entraîneuse Sonia Bompastor, qui a constaté un manque d’efficacité de son équipe qui restait sur un large succès 9 à 0 contre le Slavia Prague la semaine dernière. "On est satisfait du résultat, deuxième journée, deuxième victoire et six points. Sur le plan comptable c'est bien mais […] ce n'est pas notre meilleure performance de ce début de saison", reconnaissait la coach lyonnaise.

Deux matchs déterminants face au SK Brann

Ses joueuses ont certes dominé la rencontre, mais elles ont également fait preuve d’approximations et de maladresses devant le but après l’ouverture du score rapide de la Néerlandaise Danielle Van de Donk à la 4e minute. Elles s’en sont finalement remises à l’équipe adverse pour se mettre à l'abri, en début de seconde période (47e minute) avec un but contre son camp du Sankt Pölten.

Premières de leur groupe B ex-aequo avec le SK Brann, les lyonnaises recevront leur adversaire norvégien le 13 décembre avant de se déplacer à Bergen pour tenter de s’envoler au classement de la poule.