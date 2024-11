Olympic rings in Paris, 23 September 2017.

Lundi 4 novembre, la ville de Roanne célébrait les performances de ses athlètes et para-athlètes olympiens, lors d'une soirée de cérémonie.

Ce sont quatre athlètes et para-athlètes de Roanne et de son agglomération, qui s'envolaient cet été en direction de Paris. Sélectionnés afin de défendre les couleurs tricolores lors des Jeux 2024, ces athlètes et para athlètes ont pu profiter d'une cérémonie en leur honneur ce lundi 4 novembre.

Trois médailles d'argent et une de bronze

De belles performances roannaises, ayant permis de remmener à la France quatre médailles. Parmi celles-ci, trois d'argent, dont deux remportées par le para-cycliste Loïc Vergnaud, et une par le basketteur 3x3 Timothé Vergiat. Un tableau de médaille complété par celle du cavalier Olivier Perraud, arrivé troisième en équipe de l'épreuve olympienne de saut d'obstacle.

Etait présent également, le para-haltérophile Axel Bourlon, n'ayant pas remporté de médaille cette année, malgré son titre de vice-champion paralympique aux jeux de Tokyo.

