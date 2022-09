Loire : la préfecture allège les restrictions d'usages de l'eau

La préfète de la Loire prend un nouvel arrêté allégeant les restrictions d'usages d'eau suite à une amélioration de la situation sécheresse.

La préfète de la Loire adapte ses mesures de restrictions face à l'amélioration de la situation de sécheresse à travers un arrêté. Depuis mai dernier, la Loire connaît un déficit pluviométrique, qui a conduit au placement du département en vigilance, puis en alerte le 8 juin. Pour rappel, l'alerte renforcée s'était étendue à huit autres zones de la Loire dont les secteurs Monts du Lyonnais et Fleuve Loire Amont.

Toutefois, fin août dernier, le département de la Loire a connu une période de pluies orageuses, ce qui a permis une nette amélioration de sécheresse dans certaines zones. La préfète avait donc allégé les restrictions dans le Gier et dans le Sud-Loire. Cette poursuite d'averses orageuses permet d'alléger les restrictions temporaires d'usage de l'eau. Pour l'heure, seules les évolutions suivantes ont été appliquées dans certaines zones : fleure Loire Amont et fleuve Loire Aval passent d'alerte renforcée à alerte, les espaces Sud-Loire, Rhin-Sornin, Mont du Lyonnais, Monts du forez et Pilat Sud restent en alerte renforcée et les zones Roannais et Gier restent en alerte.

L'arrosage des fleurs et des jardins reste interdit

Si l'alerte renforcée a été levée pour certaines zones, les zones Pilat, Sud-Loire et Monts du Lyonnais restent, quant à elles, en niveau d'alerte renforcée avec un rappel de consignes, destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises. L'arrosage des fleurs et des jardins reste interdit et l'irrigation des cultures agricoles reste toujours soumise aux restrictions d'horaires supplémentaires.

Les particuliers et professionnels situés dans les zones en niveau d'alerte disposent également de restrictions quant à l'usage de l'eau. Limitation des horaires d'utilisation de l'eau pour l'arrosage des jardins, interdiction d'utilisation d'eau pour laver sa voiture, interdiction du remplissage des piscines, limitation de l'irrigation agricole à certaines heures... ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que la situation connaisse une amélioration météorologique dans les semaines à venir.

Plus de détails sur les mesures de limitation par commune sur ce lien.