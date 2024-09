Loire : La CCI et l'UMIH lancent le collectif des Tables Stéphanoises

Une sonate en miam majeur, parfaitement maîtrisée, jouée avec la plus grande délicatesse et sans sourdine par Clément Lopez @Romane Thevenot

La CCI et l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Loire lance le Collectif des Tables Stéphanoises, afin de fédérer et de valoriser les professionnels de la cuisine.

Crée le 10 juin dernier par la CCI Lyon Métropole, Saint-Etienne Roanne, en lien avec 14 restaurateurs du bassin stéphanois, l'association Collectif des Tables Stéphanoises a pour objectif de promouvoir et revaloriser sur le territoire

stéphanois, en France et à l’international, l’image des restaurateurs et des métiers de bouche, de la gastronomie du territoire.

Avec 655 établissements de restauration, dont deux étoilés, comptabilisant 2401 salariés, trois lycées professionnels et un CFA, le bassin stéphanois est composé d'un un tissu favorable qu'il "convient de valoriser et de dynamiser

davantage", selon la CCI.

Grâce à ce collectif, la CCI aimerait pallier au manque de visibilité et aux difficultés de recrutement, principaux freins au développement des acteurs de la gastronomie stéphanoise.

Des coopérations visées à terme

L'idée serait de créer, à terme, des synergies avec les Tables roannaises et les Bouchons Lyonnais.

"La création de ce collectif est une première brique du projet que nous portons sur la filière Gastronomie. Nous voulons valoriser et contribuer à développer la gastronomie pour en faire un levier fort d’attractivité et de compétitivité du territoire stéphanois", déclare Irène Breuil, présidente de la délégation CCI à Saint-Etienne.

Le collectif, s'appuyant sur des valeurs fortes de convivialité, qualité et durabilité, a établi une première feuille de route, comprenant un programme d'animations, un plan de communication local, régional et national et des actions d'entraide et de partage de bonnes pratiques.