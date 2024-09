Après l'agression d'un enseignant, le personnel d'un lycée de Villeurbanne monte au créneau

Le personnel du lycée Frédéric Faÿs à Villeurbanne dénonce un "climat scolaire de plus en plus dégradé". Une colère qui fait notamment suite à l'agression d'un enseignant par un élève, vendredi 20 septembre.

L'agression par un élève d'un professeur d'éco-gestion du lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne, vendredi 20 septembre, ne restera pas sans réponse. Trois jours après cette agression, les membres du personnel de l'établissement ne décolèrent pas et seront en grève ce mardi 24 septembre.

Comme relayé par Lyon Capitale en début d'après-midi, une mobilisation se déroulera devant le lycée à 7 h 30, "pour dénoncer la récurrence d’actes de violence à l’intérieur et aux abords de l’établissement, et pour demander les moyens nécessaires pour répondre à cette situation", écrivent dans un communiqué les équipes du lycée mobilisées.

Comme précisé par le corps enseignant, la victime a reçu plusieurs coups, dont un au visage qui lui a cassé le nez. Une incapacité totale de travail de huit jours a été prononcée. L'enseignant a porté plainte. Quant à l'élève, il serait soumis à une exclusion probatoire avant un conseil de discipline au cours duquel l'exclusion définitive pourrait être décidée.

"Cela fait plusieurs années que nous alertons "

Les membres des sections CGT Educ’action, FSU/SNES, Sud Education et SNETAA FO de l’établissement sont ainsi montés au créneau. "Cet incident s’inscrit dans un climat scolaire de plus en plus dégradé, que nous dénonçons depuis plusieurs années, poursuivent-ils. Notre établissement accueille un effectif croissant, à moyens constants : nous sommes passés de moins de 900 élèves il y a une dizaine d’années, à plus de 1300 à la rentrée 2024".

De plus, les représentants mobilisés ont fait la demande d'une audience au rectorat afin de porter leurs revendications. "Cela fait plusieurs années que nous alertons sur l’insuffisance des moyens alloués à notre lycée, qui ne permettent pas à nos élèves d’étudier dans les conditions nécessaires à leur réussite", est-il écrit. En plus de réclamer des moyens humains plus importants, le personnel dénonce aussi la surcharge des effectifs de classe.