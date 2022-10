Les trains à l’arrêt entre Valence et Grenoble ce mercredi matin

Depuis environ 6 heures du matin la circulation ds trains est totalement interrompue entre Valence et Grenoble. La reprise du trafic est estimée aux environs de midi.

Matinée de galère pour les usagers de la ligne de train Valence Grenoble ce mercredi 19 coopter. Depuis environ 6 heures, plus aucun train ne circule sur cet axe en raison de la présence d’un obstacle sur la voie entre Saint-Marcellin et Moirans, suite à des travaux nocturnes, précise la SNCF. Cinq trains effectuant la liaison entre Valence et Grenoble ont été supprimés.

🔴La circulation est interrompue sur l'axe Valence<>Grenoble, à cause de la présence d'un obstacle sur la voie entre Saint-Marcellin et Moirans, lié aux travaux nocturnes.

L'heure de reprise du trafic est actuellement estimée à 12h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 19, 2022

Selon des informations du Dauphiné Libéré, un engin de chantier aurait été laissé sur les rails et doit être dépanné. Des travaux devront ensuite être réalisés sur la voie pour permettre à la circulation de reprendre. Celle-ci est pour l’heure estimée aux environs de midi.