Les salariés du centre hospitalier Saint-Jean de dieu, (Lyon 8e), annoncent organiser une manifestation le jeudi 20 juin. Ils revendiquent des moyens à la hauteur des besoins de la population, et dénoncent un effondrement de l’offre de soin de la psychiatrie.

Une manifestation de salariés se tiendra le jeudi 20 juin à 8h30 devant le centre hospitalier de Saint-jean de dieu, dans le 8e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué, ils revendiquent "de toute urgence des moyens à la hauteur des besoins de l'ensemble de la population pour une psychiatrie humaine et vivante".

Depuis quelques années, l'hôpital a déjà fermé plusieurs unités d'hospitalisation, et le syndicat CGT de la fondation ARHM (Action et Recherche Handicap et santé Mentale), déclarent que cet été, le centre devrait fonctionner avec 143 lits d'hospitalisation en moins.

"Cette problématique concerne l'ensemble de la population"

L'organisation dénonce "une pression mise sur les services pour réduire la durée d'hospitalisation", et constate "que les patients sortent non stabilisés et reviennent d'autant plus vite aux urgences".

Les salariés alertent sur le fait que cette dégradation des accès aux soins engendre une aggravation des symptômes ou de la maladie, rendant encore plus difficile le traitement et l'insertion sociale des patients, ils ajoutent que "cette problématique ne concerne pas que les salarié.e.s de l’hôpital mais bien toute la population, exposant les patients, les familles, les soignants".