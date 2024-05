Un rassemblement est organisé ce samedi 25 mai à 10h30 sur la Place de la Comédie (1er arr.) pour demander le maintien de l'hôpital Henry Gabrielle à Saint-Genis-Laval.

C’est une décision qui ne passe pas auprès du personnel de l’hôpital Henry Gabrielle à Saint-Genis-Laval. La direction des Hospices Civils de Lyon aurait en effet pris la décision de transférer le personnel et les 205 lits sur l’hôpital du Vinatier à Bron, une décision à laquelle s’oppose l’association de sauvegarde de l’hôpital Henry Gabrielle qui organisera ce samedi 25 mai une manifestation sur la Place de la Comédie (1er arr.) dès 10h30.

Dans un communiqué, le Parti communiste appelle par ailleurs ce mercredi à participer "massivement à la manifestation pour la sauvegarde de l’hôpital Henry Gabrielle." Le PCF assure également que "le projet des HCL de transférer cet hôpital sur le site du Vinatier ne se justifie ni médicalement, ni financièrement, ni environnementalement" et appelle les HCL à entamer "la rénovation dont a besoin Henry Gabrielle, ce qui serait plus économique à terme et plus écologique."

