Les restrictions d’usage de l’eau renforcées en Saône-et-Loire

Depuis plusieurs semaines la Saône-et-Loire est confrontée à un épisode de sécheresse particulièrement intense dans certaines parties du département. Les restrictions d’usage de l’eau viennent d’être renforcées.

Faute de précipitations suffisantes au cours des dernières semaines et alors que "l’enchaînement des journées chaudes et sèches contribue à une dégradation des débits", la sécheresse s’aggrave en Saône-et-Loire, notamment dans l’est du département. Mercredi 23 août, la préfecture a donc pris de nouvelles mesures de restriction visant à préserver la ressource en eau.

Le secteur de Seille et Guyotte, autour de Louhans, est désormais placé en situation de crise. Le remplissage des piscines et le lavage des voitures – y compris en station de lavage –, notamment, sont désormais interdits. Par ailleurs, six des huit sous-bassins du département sont maintenus au même niveau de restriction. À savoir :

Alerte renforcée: Arconce et Sornin, Arroux - Morvan, Grosne et Saône aval;

Arconce et Sornin, Arroux - Morvan, Grosne et Saône aval; Alerte : Bourbince ;

Bourbince ; Vigilance : Dheune ;

La situation s’étant améliorée dans le secteur de la Loire, le niveau de restriction a été abaissé au stade de vigilance.