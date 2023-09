L’A7 coupée dans la Drôme, en direction de Lyon, après des crues

Les orages en cours dans la Drôme depuis ce lundi matin font des dégâts dans le Nord du département. Plusieurs routes sont fermées ou coupées, dont l’A7, et les pompiers sont déjà intervenus plus d’une centaine de fois.

Les fortes pluies qui s’abattent depuis 10h30 dans le nord de la Drôme, dans le secteur de Saint-Vallier, rivière le Bancel, entraînent d’importantes perturbations sur les communes d’Anneyron, Andancette, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Martin des Rosiers ou encore Albon, mais aussi sur l’autoroute A7.

⚠️ Intemperies⚠️ Le secteur nord de la #Drôme essuie de fortes précipitations. Plusieurs axes entre Tain, Saint Vallier, Saint Rambert d'Alban, Châteauneuf de Galaure sont coupés. L'#A7 connaît des perturbations et de forts ralentissements dans les 2 sens entre le pk44 et 51. pic.twitter.com/6TQKoZzI90 — Gendarmerie de la Drôme (@Gendarmerie_026) September 18, 2023

D’après la préfecture de la Drôme, "l’A7 est coupée dans le sens sud-nord [en direction de Lyon, NDLR] avec une sortie obligatoire à Valence sud, en raison d’inondations dans le secteur du col du Grand Boeuf".

14h45 ⚠️ : sur #A7, Suite aux intempéries en direction de Lyon ➡ entrée interdite. à Bourg lès Valence n°14 et à Tain l'Hermitage n°13 Écoutez @Radio1077 #InfoTrafic — Autoroute A7 (@A7Trafic) September 18, 2023

Des routes départementales inondées et fermées

La circulation est également rendue très difficile sur la RN7 entre Saint-Rambert d’Albon et Saint-Vallier, mais aussi sur plusieurs routes départementales. En début d’après-midi, selon Inforoutes Drôme, la circulation était coupée ou très perturbée sur les axes suivants :

RD 109 : route coupée à Claveyson et circulation fortement perturbée à Tain-l’Hermitage

RD 115 : circulation fortement perturbée à Mercurol-Veaunes

RD 121 : circulation fortement perturbée à Mors-en-Valloire

RD 122 : route coupée à Anneyron circulation fortement perturbée à Beausemblant

RD 161 : route coupée à Anneyron

RD 312 : route fermée Beausemblant suite à l’éboulement d’un mur

RD 132 : circulation fortement perturbée à Albon

RD 137 : route coupée à Saint-Sorlin-en-Valloire

RD 187 : circulation fortement perturbée à Saint-Sorlin-en-Valloire

RD 53 : circulation fortement perturbée à Saint-Sorlin-en-Valloire et Saint-Uze

RD 1 : circulation fortement perturbée à Saint-Sorlin-en-Valloire

RD 811 : route coupée à Saint-Sorlin-en-Valloire

RD 184 : route fermée jusqu’à mardi à Saint-Michel-sur-Savasse après la chute d’une ligne Enedis

RD 363 : circulation fortement perturbée à Saint-Jean-de-Galaure

RD 758 : circulation fortement perturbée à La Roche-de-Glun

D'après la préfecture, les pompiers sont déjà intervenus plus de 130 fois depuis le début des intempéries, alors que le département est placé en vigilance orange pour un risque d'orages et d'inondations. Au total près de 200 pompiers et une trentaine de gendarmes sont mobilisés jusqu'à l'apaisement des intempéries.