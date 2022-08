UTMB 2022 : "Mathieu Blanchard était juste là derrière", admire Kilian Jornet

L'Espagnol Kilian Jornet, légende du trail, s'est imposé sur l'UTMB 2022 au bout d'un duel épique avec le Français Mathieu Blanchard qui confirme son ascension dans la hiérarchie mondiale. Les deux hommes ont confié leurs impressions sur cette lutte intense qui leur a permis de battre le record de la course.

Avant la course, l'Espagnol Pau Capell, vainqueur de l'UTMB 2019, avait annoncé son ambition de descendre sous la barre des 20 heures sur cette édition 2022. Un temps qui n'avait jamais été réalisé sur le parcours classique de l'épreuve.

Mais l'ultra-trail n'est pas une science exacte et les prévisions des uns et des autres sur la ligne de départ sont souvent balayées par les vents qui descendent des glaciers du massif du Mont-Blanc. Sur les 170 km de sentiers qui tournent autour des sommets, deux hommes sont finalement parvenus à passer sous les 20 heures pour rejoindre Chamonix. Mais pas de Pau Capell à l'horizon, ni de Jim Walmsley, autre grand favori qui a longtemps mené la course, avant de s'écrouler à partir de Champex-Lac vers le 120e kilomètre.

C'est un autre duo qui a animé le derniers tiers de la course en régalant les dizaines de milliers de spectateurs répartis sur le parcours. La légende Kilian Jornet, déjà triple vainqueur de l'UTMB (quadruple désormais), a puisé au plus profond de lui-même pour prendre le dessus sur le Français Mathieu Blanchard dans la dernière montée -terrible- vers la Tête aux Vents. Sous l'arche d'arrivée, seules cinq minutes les séparaient (19h59 pour Jornet, 19h54 pour Blanchard). Un grain de poussière après 170 km et 10 000 m de dénivelé à avaler.

Mathieu Blanchard a cru à la victoire

Kilian Jornet le confie d'ailleurs sans peine, jusque dans les derniers mètres de la descente de la Flegère il a craint de voir un retour de Mathieu Blanchard. "Il était juste là derrière dans la dernière descente et moi j'avais les jambes qui faisaient mal. je me disais, "il va rentrer comme un avion"", a confié l'Espagnol, à l'issue de la course.

Dans le dur au lever du soleil après le ravitaillement de La Fouly, Jornet a eu le mérite de puiser très profondément en lui-même pour s'accrocher dans le sillage de Mathieu Blanchard. "Il m'a beaucoup aidé. Quand il m'a doublé, j'étais dans un trou avec tout mon corps qui n'était pas bien. J'ai pensé même abandonné. J'ai dit à mon staff que tout mon corps me faisait mal. J'ai essayé de suivre Mathieu et il m'a remotivé après Champex. Ensuite, je me suis dit il faut aller jusqu'à Chamonix. À Champex, j'ai bien mangé, j'ai récupéré un peu et puis je suis reparti", raconte l'Espagnol.

Quand il a doublé Kilian Jornet, Mathieu Blanchard a cru lui à la victoire. "Je l'ai rattrapé un peu avant Champex au km 120. "Entre La Fouly et Champex, il y a une longue ligne droite. Je voyais Kilian au fond de ce long couloir et je l'ai rattrapé en trois minutes. Il allait vraiment très doucement et quand je suis arrivé à côté de lui je me suis dit : "il est mort". Je me suis même excusé je lui ai dit "bon courage". Je pensais qu'il allait arrêter quelques mètres plus loin. Et finalement j'ai accéléré et il m'a accroché et on nous a dit qu'on avait récupéré trois minutes sur Jim Walmsley depuis la Fouly et on s'est motivé l'un et l'autre. Lui me tirait en montée, moi je le tirais en descente et ça nous a permis de nous pousser comme des dingues jusqu'au bout pour aller faire ces temps là sous les 20 heures", s'enthousiasme Mathieu Blanchard, encore sous le choc devant sa performance.

Il reviendra sûrement pour tenter de gagner l'UTMB. Après sa troisième place l'an passé et sa deuxième sur cette édition, il ne lui reste plus qu'une marche à grimper sur le podium.