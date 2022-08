UTMB 2022 : au lever du jour, Jim Walmsley devant Kilian Jornet et Mathieu Blanchard

Les deux favoris de l'Ultra-Tour du Mont-Blanc 2022, l'Espagnol Kilian Jornet et l'Américain Jim Walmsley, se sont livrés le duel attentu cette nuit sur les sentiers. Au petit matin, c'est l'athlète Américain du team Hoka qui a pointé le premier à La Fouly (100 km sur 168) avec un quart d'heure d'avance. Chez les femmes, la Canadienne Marianne Hogan est en tête.

Le monde de l'ultra-trail attendait avec impatience leur duel sur les sentiers de l'UTMB : la légende Kilian Jornet (trois fois vainqueur) et l'Américain Jim Walmsley, parmi les meilleurs du circuit mondial, étaient les deux favoris sur la ligne de départ de l'édition 2022.

Après un départ où les meilleurs étaient groupés jusqu'à Saint-Gervais, au km 21, les deux hommes se sont détachés en tête dès le début de la nuit dans le début de l'ascension vers le col de la Croix du Bonhomme après les Contamines. À Notre-Dame-de-la-Gorge, où une foule très nombreuse et bruyante encourageait le passage de tous les participants, des premiers aux derniers, Kilian Jornet et Jim Walmsley devançaient déjà leurs poursuivants de plus d'une minute. Leurs visages étaient éclairés par les cercles lumineux installés par Hoka, le sponsor de l'épreuve. L'écart s'est ensuite creusé progressivement entre les deux hommes et leurs poursuivants (Pau Capell, Zach Miller, Thibaut Garrivier...) durant la nuit.

Mais là où l'Américain Jim Walmsley avait craqué lors des précédentes participations, en fin de nuit dans la longue descente depuis le Grand col Ferret (2 537m) vers La Fouly en Suisse, il a cette fois réussi l'inverse : faire craquer son rival. Au Grand col Ferret Kilian Jornet comptait cinq minutes de retard sur le natif de l'Arizona. Une preuve que l'installation de Jim Walmsley avec sa femme dans le massif du Beaufortain en Savoie depuis le mois de juin portait ses fruits. L'Américain avait voulu mieux apprivoiser les chemins et les conditions météorologiques des Alpes en s'entraînant en France pour préparer l'UTMB.

On pensait cependant Kilian Jornet, très bon descendeur, capable de faire son retard à la Fouly. Le rythme de Jim Walmsley était pourtant trop rapide pour le triple vainqueur qui accusait un débours d'un quart d'heure au poste de ravitaillement suisse. Surtout, Jornet affichait des signes de grosse fatigue. "Je ne suis pas au top", glissait-il à un membre de son assistance devant les caméras.

L'aube avait déjà pointé dans le ciel et Jim Walmsley continuait sur un train d'enfer en direction de Champex-Lac (km 126), le ravitaillement suivant où il est attendu vers 8h du matin. Dans le dur, Kilian Jornet était doublé par le Français Mathieu Blanchard, mais s'accrochait dans le sillage de l'ancien participant de l'émission Koh-Lanta, qui s'est fait un grand nom dans le monde du trail sur l'UTMB 2021 en finissant sur la troisième marche du podium.

Duel entre Nord-Américaines

Chez les femmes, c'est l'Américain Katie Schide qui a pris la tête dès la sortie de Chamonix en partant sur un gros rythme. Aux alentours de la 50e de la course à Saint-Gervais, elle pointait en 24e position au scratch à Arnouvaz à 6h20 du matin. Pas assez cependant pour distancer définitivement sa poursuivante la Canadienne Marianne Hogan, qui pointait à Arnouvaz seulement cinq minutes derrière et qui a ensuite rattrapé puis doublé Katie Schide dans la montée du Grand col Ferret. Elles sont maintenant attendues à la Fouly

Loin derrière, des milliers de participants anonymes puisent profondément en eux-mêmes pour "survivre" à cette première nuit et rester en course pour rejoindre Chamonix.