Après s'être rendu au Canada, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, sera en déplacement officiel du côté de l'Allemagne.

Un nouveau déplacement officiel, après celui au Canada du 15 au 22 octobre. Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon, se rend en Allemagne, et plus précisément à Munich, du mercredi 19 au vendredi 21 février. Il sera accompagné de son vice-président en charge des transport, Jean-Charles Kohlhaas, et d'une délégation d'experts et de techniciens.

"Cette mission marque une première étape vers une coopération entre Lyon et Munich sur des enjeux clés tels que la mobilité durable, l’urbanisme et la transition énergétique", détaille la Métropole de Lyon dans un communiqué. Plusieurs rencontres et visites sont prévues sur place afin d'évoquer les questions de mobilités, et notamment concernant les réseaux de transports collectifs.

"En partageant nos expériences avec un territoire aux défis similaires, nous pourrons nourrir nos propres réflexions et envisager de nouvelles coopérations", ajoute Bruno Bernard. Le futur RER à la lyonnaise, la Zone à faibles émissions (ZFE) ou encore les aménagements cyclables devraient ainsi être au cœur des discussions. "Ce déplacement nous permet d’engager un dialogue direct avec nos homologues munichois sur des enjeux clés comme la mobilité durable, l’urbanisme et la transition écologique", estime le président métropolitain.

