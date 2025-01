Grève des pompiers : une vidéo anonyme diffusée, le SDMIS porte plainte

Une vidéo jugée "outrageante" par le SDMIS a été partagée ce jeudi à l'ensemble du personnel du 17 rue Rabelais, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Malgré des tentatives de sortie de crise, la grève continue chez les pompiers de Lyon. Alors que beaucoup espéraient des réponses lors de la tenue du dernier conseil d'administration qui s'est tenu le 20 décembre dernier, il n'en est rien et la crise s'enlise.

Dernier rebondissement en date ? Après le lancement d'une cagnotte en ligne pour "faire face au manque de financement de la part des élus", une vidéo anonyme a été diffusée à l'ensemble du personnel, ce jeudi 23 janvier.

"Sur fond de conflit social au sein du SDMIS depuis plus de quatre mois, un corbeau a trouvé "intelligent" de diffuser à l'ensemble du personnel de l'établissement, de façon anonyme, une vidéo outrageante, diffamante et provocatrice à l'encontre du directeur affublé d'un costume de Kadhafi et à l'encontre des représentants du personnel", a indiqué un communiqué publié par le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours.

Plusieurs plaintes déposées

Dans la vidéo de près de quatre minutes, un anonyme s'en prend à Emmanuel Clavaud, patron des pompiers du Rhône, et Franck Calligaris, responsable des ressources humaines. "Clavaud, tes médailles tu les as eues grâce à tes hommes", "N'oublie pas qu'une médaille est un petit disque de métal donné en récompense pour des vertus, des talents ou des services plus ou moins authentiques", scande une voix de synthèse. "Calligaris n'oublie pas une chose : si tu étais compétent tu bosserais dans le privé, sans nous tu n'es rien."

Plusieurs accusations concernent également les représentants syndicaux. Notamment d'avoir voté plusieurs fois aux dernières élections professionnelles, d'avoir porté plainte contre leurs propres collègues de l'intersyndicale ou même d'avoir demandé la révocation de leurs collègues en conseil de discipline.

Personne n'a été épargné par la vidéo, qui évoque la proposition controversée d'engager dix sapeurs pompiers non-officiels en CDD. Une première chez les pompiers du Rhône. Le 4 décembre 2024, un porte parole syndical proposait cette mesure, avant d'accuser par la suite la direction d'être à l'initiative.

"Plusieurs plaintes ont été déposées", termine le communiqué du SDMIS.