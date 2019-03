Les parents d'élèves mobilisés contre la fermeture de l'école Levi Strauss

A l’annonce de la fermeture de l’école maternelle Levi Strauss, située dans le 1er arrondissement de Lyon, les parents d’élèves répondent pas une pétition et une manifestation ce jour à 17h30.

"Notre école est petite, mais elle est indispensable à la vie de quartier" expliquent les parents d’élèves de l’école maternelle Levi Strauss, inquiets de la prochaine fermeture de l’établissement. En effet, le conseil municipal de la ville de Lyon envisage de fermer cette année l’école de la rue Paul-Chenavard pour des raisons de sécurité. Les initiateurs du projet avancent notamment des risques en cas d'incendie. Un motif "fallacieux" pour des parents d’élèves qui ont immédiatement lancé une pétition pour sauver l’établissement. Ils y indiquent que "La mairie centrale de Lyon voudrait fermer notre école alors que la sécurité a été vérifiée conforme par les pompiers, que les élèves y reçoivent un enseignement de grande qualité et s'y épanouissent". Pour l’heure, un peu plus de 600 personnes leur ont apporté leur soutien en signant la pétition. Au cœur des inquiétudes des parents concernés, "la vie de ce quartier du centre de Lyon qui ne doit pas être entièrement dévolu au tourisme et aux bureaux" ainsi que la potentielle surcharge des écoles alentours. En renfort de la pétition, les parents d'élèves ont annoncé qu'ils se rassembleraient ce jour à 17h30 devant l'école pour faire entendre leur voix.