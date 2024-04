Festival néonazi en Isère : deux personnes interpellées

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans l'enquête ouverte après le festival néonazi qui s'était tenu le 24 février à Vézeronce-Curtin, un village de l'Isère.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, les deux hommes, âgés de 37 et 33 ans ont été interpellés à Bourgoin-Jallieu et en Haute-Savoie ce mardi 9 avril et aussitôt placés en garde à vue. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête ouverte après la tenue le 24 février dernier, en Isère, d'un festival néonazi.

Parmi les deux hommes interpellés se trouvent l'organisateur de la soirée et le particulier qui avait loué la salle à son nom. L'enquête est menée par la brigade de recherche de La Tour-du-Pin et le parquet de Bourgoin-Jallieu.

Le 24 février, plusieurs centaines de personnes avaient participé à un concert de plusieurs groupes de musique proche de l'idéologie néonazie. Malgré les arrêtés d'interdiction pris par plusieurs préfecture (Ain, Rhône et Isère), la soirée intitulée "Call of Terror" avait bien eu lieu.

L'enquête avait été ouverte pour provocation à la haine raciale, apologie de crime de guerre et crimes contre l'humanité et contestation de crime contre l'humanité.

La garde à vue des deux hommes a été levées en fin de journée.

