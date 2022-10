Les marchés lyonnais fêtent Halloween du 14 au 17 octobre

Seize marchés lyonnais fêtent Halloween du 14 au 17 octobre avec des animations autour de la courge.

Lyon et ses alentours vont mettre à l'honneur la fête d'Halloween au travers de seize marchés partenaires de l'agglomération, du 14 au 17 octobre. Pour promouvoir la consommation de fruits et légumes frais sur les marchés, la marque Primeur de mes envies, née de l'association entre les grossistes du marché de gros Lyon-Corbas et les primeurs de marchés de la région lyonnaise, réalisera des animations autour de la courge, cette semaine dans les marchés lyonnais, tels que celui de Monplaisir, de Jean Macé, de Cusset, de Croix-Rousse, de Saint Antoine, ou encore de Villefranche-sur-Saône.

Des jeux seront proposés autour de la courge avec pesée de paniers, découverte de variétés de potimarrons, de butternut, de muscade, etc. L'occasion pour les habitants de remporter un panier garni de courges, des fruits et légumes de saison, ainsi que des recettes de cuisson.

