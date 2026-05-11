Décines : un important incendie en cours, 80 pompiers mobilisés

Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un important incendie est en cours depuis 7h30 ce lundi 11 mai sur la commune de Décines-Charpieu. 80 pompiers sont actuellement mobilisés.

L'alerte a été donnée peu avant 7h30 ce lundi 11 mai. Les pompiers ont été appelés pour un incendie venant de se déclarer dans un immeuble, rue Sully, à Décines-Charpieu, à quelques encablures du Groupama Stadium.

Selon nos informations, actuellement 80 pompiers sont mobilisés sur le sinistre.

Une personne aurait été prise en charge en urgence absolue par les soldats du feu. Le bilan et les causes de l'incendie sont pour l'heure inconnus.