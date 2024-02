Accusée de tuer des pigeons, la mairie de Vaulx-en-Velin se défend

Face à une population de pigeons grandissante, Vaulx-en-Velin a mis en place des mesures de régulation, aujourd'hui dénoncées par l'association PAZ.

Après avoir obtenu de la mairie de Villeurbanne qu'elle ne capture plus de pigeons la semaine passée, l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ) s'attaque désormais à la municipalité de Vaulx-en-Velin. Elle accuse ainsi la mairie socialiste de capturer et de tuer des pigeons. Des mesures notamment rendues possibles par un arrêté municipal pris en novembre 2023, lequel confie la régulation des volatiles à un prestataire externe.

La PAZ propose des solutions alternatives

L'association de défense des animaux organise un rassemblement ce mercredi à 12 h 30 devant la mairie de la ville de l'est de la Métropole de Lyon pour dénoncer ces pratiques. Elle demande ainsi à la municipalité "de cesser immédiatement ces captures, et de façon générale de prendre au sérieux la condition animale". Entre les lignes il faut y lire une référence aux manèges à poney et aux poissons rouges offerts lors de la fête des cardons, que pointait du doigt la PAZ il y a quelques mois.

Concernant la régulation des pigeons, l'association recommande l'utilisation de méthodes plus douces, suggérant la mise en place de pigeonniers contraceptifs et la distribution de maïs contraceptif sans hormones aux volatiles. Deux méthodes que la mairie de Villeurbanne expliquait la semaine dernière à nos confrères de Tribune de Lyon avoir testé, sans efficacité. "La nourriture et l’hébergement ont abouti, à l’inverse, à une augmentation du nombre de pigeons dans ce secteur", déplorait la municipalité.

Réguler pour protéger la santé publique

Sollicitée par notre rédaction, la mairie de Vaulx-en-Velin indique avoir fait le nécessaire face une population aviaire grandissante. "La Ville a la responsabilité et le souci de prévenir tout danger en la régulant pour des questions de santé et de salubrité publiques", précise-t-on au cabinet d'Hélène Geoffroy.

Par ailleurs, à la lecture de l'arrêté municipal, il est indiqué que les mesures de régulation ne concernent que le quartier des Sauveteurs-Cervelières. Ce dernier serait en effet particulièrement touché, au point de "nuire à la santé publique" et de causer "de nombreux dégâts aux propriétés tant publiques que privées". Le texte prévoit ainsi plusieurs interventions de la société Fauconnerie Team entre le 16 novembre 2023 et le 30 septembre 2024. Celles-ci devant se faire "par capture non létale, survol de rapaces et tirs sanitaires".

Il n'en reste pas moins précisé dans l'arrêté pris par la municipalité que "les animaux abattus et capturés seront remis au service départemental de l’équarrissage". Ni plus ni moins ce que dénonce la PAZ.

